Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

As projeções constam no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central

Os economistas mantiveram as projeções para a inflação e para o crescimento da economia do Brasil neste ano e no próximo, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (7) pelo BC (Banco Central).

A expectativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é de 5,65% no fim de 2025, mesma previsão da pesquisa anterior. Para 2026, a projeção se manteve em 4,50%.

O centro da meta de inflação perseguida pelo BC em 2025 e 2026 é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

A estimativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro foi mantida em 1,97%, mesma projeção da semana anterior. Em 2026, a expectativa de expansão do indicador ficou inalterada em 1,60%.

Juros e dólar

Também foi mantida a projeção para a Selic. A expectativa é de que a taxa básica de juros fique em 15% no fim deste ano. Para 2026, a previsão é de que a taxa atinja 12,50%. Atualmente, a Selic está em 14,25% ao ano.

Em relação ao dólar, houve redução de R$ 5,92 para R$ 5,90 na expectativa de cotação no fim de 2025. A projeção para 2026 caiu de R$ 6 para R$ 5,99.

