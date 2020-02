Celebridades “Estou muito feliz mesmo com a minha escorregadinha”, diz Lexa após cair durante desfile na Sapucaí

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Na noite de terça-feira (25), enquanto desfilava como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, do Rio de Janeiro, a cantora Lexa escorregou e caiu sentada no chão enquanto comandava bateria da agremiação, mas se saiu muito bem e levantou rapidamente.

A funkeira tirou de letra o “deslize” e continuou sambando normalmente. Em entrevista após o desfile, ela contou que escorregou por conta da pista molhada na Sapucaí.

Após o acontecimento, Lexa usou seus Stories, no Instagram, e fez uma série de vídeos para falar que está tudo bem. “Gente, eu tô muito feliz, minhas amigas todas me mandaram mensagem falando que eu estava linda, estou feliz mesmo com a minha escorregadinha. Eu estou toda machucada, toda arrebentada, todas as rainhas ficam machucadas depois, isso é normal”, disse ela sobre o episódio.

E continuou falando do tombo e dos vídeos que a web compartilhou dela caindo na avenida. “Tem um milhão de vídeos meu caindo no Instagram. Parece uma coisa na hora que a TV Globo gravou, eu cai, mas está tudo certo, não estou triste, não, estou feliz, muito mesmo”, conclui a cantora.

