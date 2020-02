Celebridades Fernanda Gentil e a mulher aproveitam carnaval para curtir lua de mel nas Ilhas Maldivas

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Apresentadora (D) conta que elas tiveram de se passar por amigas em Dubai Foto: Instagram/fernanda Apresentadora (D) conta que elas tiveram de se passar por amigas em Dubai Foto: Instagram/fernanda Foto: Instagram/fernanda

Fernanda Gentil, 33, e a mulher, Priscila Montandon, 33, resolveram aproveitar o carnaval longe da folia. O casal está nas Ilhas Maldivas, na Ásia, curtindo uma viagem de lua de mel. Elas estão juntas desde 2016 e se casaram no fim de 2018.

“E assim será nosso carnaval esse ano, no bloco lua de mel”, escreveu Gentil, no seu Instagram, ao lado de uma foto do cenário paradisíaco do lugar.

No caminho até Maldivas, Gentil e Montandon fizeram uma escala em Dubai, nos Emirados Árabes, e a apresentadora do Se Joga contou que no local elas tiveram de se passar por amigas. “Fingindo ser amigas porque lá não pode mulher com mulher”, escreveu Gentil em uma foto ao lado de Montandon no Stories do Instagram.

Na sequência, em vídeo, elas contaram que compraram óculos de sol novos. “Eu super ando de óculos escuros em Dubai às 4h da manhã. Sempre que venho para cá faço isso. Você sabe, amiga”, afirmou Gentil.

“Amiga, menos, amiga”, respondeu Montanton. Na legenda, a apresentadora escreveu: “Continuamos fingindo muito bem, como sempre, claro, mal aê.”

