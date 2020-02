Celebridades Aline Riscado celebra estreia como rainha de bateria da Vila Isabel: “Foi perfeito”

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Modelo conversou sobre a experiência na Sapucaí e a fase solteira Foto: Divulgação/Ygor Marques

Aline Riscado brilhou na Sapucaí com sua estreia como rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel na madrugada desta terça-feira (25).

“Foi a maior experiência da minha vida. É uma sensação única de cada pessoa. A gente carrega na Sapucaí toda a trajetória até o dia de hoje. Por mais que eu estivesse concentrada, muita coisa passou na minha cabeça no desfile. Vou guardar para sempre”, disse Aline, que fez aulas de samba e treinos para aumentar a resistência e força. “Me programei com antecedência. Deixei tudo organizado para encarar da melhor forma. Foi perfeito.”

O filho de Aline, Nathan, 9, enviou uma mensagem de carinho para a mãe antes do desfile. “Ele é o maior parceiro da minha vida. Nathan é o primeiro a saber tudo da minha vida. Hoje ele me mandou um áudio me desejando sorte, luz, ele é meu espelho e sou muito orgulhosa disso.”

Quem acompanhou Aline na Sapucaí foi o ex-marido, Rodrigo Riscado, pai de Nathan. “Ele foi como apoio. Às vezes brigamos quando descordamos de algo, pela intimidade que temos, mas a gente se ama. É algo normal.” Aline está curtindo o carnaval em clima de paquera. “Solteira sim, sozinha quase nunca. O boy que eu queria não me quis. Pronto, falei! (risos).”

