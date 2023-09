Economia “Estou tentando construir uma relação de confiança com o governo”, diz o presidente do Banco Central

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

De acordo com o presidente do BC (foto), além dele e Lula, apenas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do encontro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira (28) que está “tentando construir uma relação de confiança” com o governo.

A fala vem um dia depois de Campos Neto se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o presidente do BC, além dele e Lula, apenas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do encontro.

“Na reunião, estávamos eu, presidente Lula e o ministro Haddad, somente. O que nós combinamos é de não falar sobre a reunião. Eu estou tentando construir uma relação de confiança, o que combinamos é que não falaríamos nada sobre a reunião. O ministro Haddad fez comentários e eu concordo completamente com ele”, disse Campos Neto durante coletiva de imprensa no BC.

Reunião

O presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se reuniram pela primeira vez este ano na noite de quarta-feira. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula não teria feito nenhum pedido chefe do Banco Central. “Importante é a interação”, disse o ministro.

“Presidente pediu alguma coisa? Não se pede nada. Cada um faz seu trabalho. Importante é a interação.” Desde que assumiu o governo, Lula fez diversas críticas ao Banco Central e a Campos Neto sobre o patamar elevado da taxa de juros no País.

“Foi uma relação institucional, de excelente nível, de aproximação institucional, como fizemos com a Câmara, com Senado, Supremo. Agora entramos em uma nova fase da relação institucional da presidência com o banco central, essa aproximação estava acontecendo naturalmente com o ministério [da Fazenda]”, avaliou Haddad.

