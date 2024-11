Rio Grande do Sul Estradas federais gaúchas registram quase 3 mil infrações de trânsito no feriado de Proclamação da República

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Ao todo os PRFs fiscalizaram 5.255 veículos, realizados 4.249 testes com o bafômetro. Foto: Divulgação/PRF Ao todo os PRFs fiscalizaram 5.255 veículos, realizados 4.249 testes com o bafômetro. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Durante a Operação Proclamação da República, foi registrado aumento do fluxo de veículos em todas as rodovias federais do Rio Grande do Sul, que apresentaram movimento intenso. Ações de combate ao crime e de fiscalização de trânsito marcaram as operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao todo os PRFs fiscalizaram 5.255 veículos, realizados 4.249 testes com o bafômetro, em 2.800 autuações de trânsito e 200 autuações de motoristas embriagados e/ou que se recusaram a realizar o teste com o bafômetro. As rondas ostensivas foram reforçadas, principalmente nos horários e locais de maior movimento, tornando o policiamento mais visível e o tempo de resposta às ocorrências menor.

As ações de combate ao crime ocorreram durante toda a operação. Em abordagens orientadas por análise de risco, veículos suspeitos de serem utilizados para o cometimento de crimes foram interceptados e fiscalizados, refletindo na prisão em flagrante de 46 criminosos.

