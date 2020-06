Magazine Estrela de “Mulher-Maravilha” promete “tudo diferente” em continuação

28 de junho de 2020

Produção protagonizada por Gal Gadot tem estreia prevista para outubro. (Foto: Divulgação)

A atriz israelense Gal gadot prometeu “tudo diferente” na aguardada continuação de “Mulher-Maravilha” (2017). A intérprete da heroína da DC Comics falou sobre “Mulher-Maravilha 1984” em entrevista ao site da revista de cinema Total Film. Ela e sua colega de elenco Kristen Wiig explicaram como o tom e a proposta da obra diferem do filme de três anos atrás que iniciou a franquia.

“Nós não retomamos de onde a história parou, já terão passados 66 anos”, afirmou Gadot. “Ela tem passado sozinha as últimas seis décadas, no mundo dos homens, servindo à humanidade e fazendo o bem. É uma história fechada. Acho que as únicas coisas em comum são a presença da Diana e do Steve Trevor. Mas é um novo mundo, uma era diferente, a Diana está diferente, a história é nova.”

Depois foi a vez de Wiig, intérprete da vilã, Mulher-Leopardo, falar sobre a obra: “Realmente, não parece uma continuação… É tudo diferente. Os pôsteres, a música, tudo… Muitas vezes, em continuações, você quer mostrar a conexão com o primeiro, mas não nesse aqui”.

“Ele é completamente independente”, reforçou Gadot. “Ele é verdadeiro. No primeiro filme trabalhamos muito a ingenuidade da Diana. E ela não é mais ingênua. Ela tem estado por aí. Ela está mais sábia. Ela é mais madura. Somos apresentados a uma personagem muito mais desenvolvida dessa vez.”

Assim como no primeiro filme, “Mulher-Maravilha 1984” também será dirigido pela cineasta Patty Jenkins. A produção é a primeira de Gadot no papel da heroína desde sua participação em “Liga da Justiça” (2017). O longa tem estreia prevista nos Estados Unidos para outubro de 2020.

