Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

O ator expôs seus vícios em processo movido por ele contra jornal que o chamou de "espancador de mulheres". (Foto: Reprodução)

O ator Johnny Depp admitiu sua luta contra o alcoolismo e o consumo de drogas durante uma sessão do julgamento do processo movido por ele contra o grupo de mídia inglesa News Group Newspapers (NGN). A admissão por parte do ator foi noticiado pelo site norte-americano Yahoo.

O processo movido pelos representantes legais do ator é decorrente da publicação de uma matéria do diário The Sun, parte do NGN, chamando Depp de “espancador de mulheres”, por conta das acusações de agressão doméstica por parte de sua ex-esposa, a atriz e modelo Amber Heard – o astro da franquia “Piratas do Caribe” nega de forma veemente as alegações.

Trocas de mensagens de celular entre o ator e um assistente apresentadas pelos advogados do jornal durante o julgamento mostram Depp pedindo por “pílulas de alegria” e “coisa branca” nos dias que antecederam uma briga raivosa entre ele e sua ex. Heard alega que a briga resultou nela três dias trancada pelo então marido dentro de casa.

Os advogados de Depp responderam às evidências do jornal com pronunciamento do ator no qual ele diz ter “desafio” com drogas e álcool, mas reiterando que nunca agrediu a ex-esposa. Ele disse em seu depoimento:

“Eu tenho sido aberto em relação aos meus desafios com alcoolismo e vícios por toda a minha vida. Eu já consumi algumas drogas na minha vida e consumi outras durante o nosso relacionamento, mas nunca tive problemas de vício nessas drogas. Nenhuma droga ou álcool me fez agir de forma violenta contra alguém.”

Em seguida, Depp disse que ele e Heard consumiram drogas juntos, mas que isso não era comum durante o relacionamento dos dois. Os advogados do ator ainda acusaram os representantes do grupo de mídia de tirar o foco da questão central do processo ao apresentar as trocas de mensagens entre o ator e seu assistente. A próxima sessão do julgamento está marcada para o dia 7 de julho. Depp e Heard foram casados entre 2015 e 2017. Ao tornar público o fim do casamento, Heard acusou o ex de agressões domésticas e divulgou uma série de imagens que mostram seu rosto com várias lesões e hematomas decorrentes dos supostos ataques do ex. Desde então, ela insiste em sua versão dos ocorridos e Depp nega as acusações.

