Ainda segundo a publicação, a decisão de Charles de ajudar Harry e Meghan depois que o casal decidiu se afastar de suas posições na família real, causou atrito entre o príncipe herdeiro e os Sussex. Atualmente, Harry e Meghan estão vivendo na mansão de Tyler Perry, em Los Angeles, mas essa não é a maior das despesas dos dois. Pesam no orçamento do jovem casal os custos para manter uma equipe de segurança que ofereça proteção aos dois e ao filho, Archie.

Rainha

A rainha Elizabeth 2ª sempre foi extremamente contrária a possíveis relacionamentos de seus familiares, principalmente os netos Harry e William, com celebridades de Hollywood, afirma um livro recém-publicado no Reino Unido sobre o relacionamento do caçula do Príncipe Charles com a atriz Meghan Markle.

Segundo a jornalista Colin Campbell, autora de “Meghan and Harry: The Real Story” (“Meghan e Harry: A História Real”, em tradução livre), Markle só foi aceita pela rainha e os demais familiares da monarca por sua identidade birracial. O trecho da obra tratando do tema foi noticiado pelo jornal inglês Daily Mail.

“A identidade birracial da Meghan fez a monarquia refletir sobre um Reino Unido multirracial e multicultural de maneira que não teria ocorrido caso fosse uma atriz californiana branca. Como um príncipe me disse uma vez, ‘não fosse a Meghan uma mulher birracial, eles jamais teriam permitido o casamento. Foi a única coisa a favor dela'”, diz o texto.

A jornalista relata no livro uma fala atribuída à Rainha, expressando como a entrada de Markle para a família contribuiria para uma melhor percepção pública da monarquia e amenizaria críticas à instituição. A fala inclui uma menção ao parlamentar britânico Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista local e crítico da realeza.

“A rainha inclusive disse para um amigo, ‘o Sr Corbyn vai achar muito mais difícil se livrar de nós com a Meghan na família'”, diz o livro.

O Daily Mail diz ter entrado em contato com os assessores pessoais da realeza e de Markle e Harry em busca de um posicionamento sobre as afirmações presentes no livro de Campbell, mas nenhuma das partes teria se pronunciado publicamente sobre o tema até o momento.

Markle e Harry começaram a namorar em 2017, se casaram em 2018 e tiveram o primeiro filho em 2019. Eles renunciaram aos seus cargos na realeza britânica em janeiro de 2020, se afastaram oficialmente no último mês de abril e, desde então, estão vivendo em Los Angeles.