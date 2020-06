Mundo Mundo ultrapassa 10 milhões de casos de coronavírus, diz universidade

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2020

O número de casos confirmados de novo coronavírus no mundo ultrapassou a marca de 10 milhões neste domingo (28), mostra monitoramento da universidade norte-americana Johns Hopkins. Segundo o levantamento, o número de mortes pela Covid-19 chega a quase 500 mil.

O aumento em mais de 1 milhão de novos casos confirmados aconteceu em menos de uma semana. Na segunda-feira (22), o mundo chegava às 9 milhões de confirmações.

Em números absolutos, Estados Unidos e Brasil são os dois países com mais casos do novo coronavírus e mais mortes pela Covid-19. Ambos, inclusive, são os únicos a registrar mais de 1 milhão de casos confirmados e respondem por mais de um terço de todos os registros da virose

A maior parte dos casos está concentrada nos EUA, país que acumula quase um quarto de todas as confirmações no mundo. O Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de coronavírus, já são mais de 1,2 milhão de testes positivos para a doença.

Pandemia acelera

Mesmo com os números em queda na Europa, o avanço da Covid-19 no mundo ainda preocupa a OMS (Organização Mundial da Saúde) sobretudo pela alta dos casos nas Américas e por novos registros em países da Ásia que já haviam controlado a doença.

Uma das razões para a preocupação é que o mundo tem registrado em média 1 milhão de novos casos do coronavírus a cada semana – por exemplo, o total no planeta chegou a 8 milhões em 15 de junho, há exatamente duas semana. Do primeiro caso confirmado de Covid-19 até a marca de 1 milhão atingida em abril, passaram-se mais de três meses.

