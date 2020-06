Brasil Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 23 milhões

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

As dezenas sorteadas foram: 08, 11, 17, 33, 40 e 55. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil As dezenas sorteadas foram: 08 - 11 - 17 - 33 - 40 e 55. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.274 da Mega-Sena, realizado neste sábado (27) no Espaço Loterias Caixa, localizado em São Paulo. O prêmio acumulou. Os números sorteados foram: 08 – 11 – 17 – 33 – 40 e 55. A Quina teve 62 acertadores, e cada um levou R$ 24.042,23. O prêmio, nesse caso, é de R$ 710,76. Para o próximo sorteio, na quarta-feira (1°), há estimativa de pagamento de R$ 23 milhões.

