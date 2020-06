Magazine Estrela de série se envolve em confusão e aponta arma para mulher que a estava perseguindo

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Lana Parrilla ficou famosa por interpretar a vilã Rainha Má na série "Once Upon a Time". (Foto: Reprodução/Instagram)

A estrela de “Once Upon a Time”, Lana Parrilla, confrontou uma mulher chamada Antoinette Hinckley, que supostamente estava assediando e ameaçando a vida da atriz. Parrilla, de 42 anos, afirma que Hinckley foi à sua casa em Los Angeles duas vezes ao longo de cinco dias e fez um “discurso cheio de palavrão e acusou Parilla de assassinar 13 crianças”, segundo documentos obtidos pelo TMZ.

Os documentos alegam que Hinckley, de 50 anos, a perseguia e ameaçava tanto que a artista teve que confrontá-la com uma arma. O primeiro incidente ocorreu no dia 9 de junho, quando Hinckley apareceu descalça diante da casa de Lana Parrilla e perguntou: “Como você dorme à noite?”, antes de gritar “F — off !!” e ir embora.

O segundo incidente ocorreu no dia 14 de junho. Antoinette Hinckley, que supostamente é amiga de um amigo da atriz, tocou a campainha de Lana Parrilla e começou a gritar e fazer acusações sobre como a atriz devia US$ 400.000 a ela e: “Eu tenho um vídeo de você matando meus 13 filhos ontem à noite”. Lana Parrilla, que ficou famosa por interpretar a vilã Rainha Má na série ‘Once Upon a Time’, disse que estava com medo pela sua vida e chamou a polícia, mas não antes de “pegar um bastão e uma espingarda descarregada e ir para a varanda”, onde enfrentou Hinckley.

Lana Parrilla disse à mulher para “sair da merda da minha propriedade”, que foi quando Hinckley gritou de volta: “F — você. Vou pular essa cerca e bater em você”. Os policiais então foram atrás de Antoinette Hinckley e disseram que ela seria presa se incomodasse Lana Parrilla novamente. Menos de uma hora depois, um homem sem-teto se aproximou do portão de Lana Parrilla e gritou o nome dela.

A atriz diz que tem medo que Antoinette Hinckley continue a enviar pessoas estranhas para sua casa e a assediar ou machucá-la. A ordem de restrição diz que Antoinette Hinckley deve ficar a pelo menos 100 metros de Lana Parrilla, da sua casa e do seu local de trabalho.

