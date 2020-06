Magazine Alia Shawkat comenta repercussão de suposto affair com Brad Pitt

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Suposto affair de Brad Pitt, Alia Shawkat comentou sobre a cobertura midiática do assunto. A dupla foi vista numa exposição de artes em Los Angeles em novembro do ano passado e, desde então, foram alvos de boatos sobre namoro.

“Não estamos namorando. Somos apenas amigos. Eu já tinha saído na mídia, mas não desse jeito. Não de forma incontrolável”, disse ela para a Vulture.

Alia contou que se surpreendeu ao notar que as notícias focavam nela, e até como seus amigos comentavam o assunto. “Eu fiquei tipo ‘eu não acredito nisso’. Todos os meus amigos estavam, ‘o que está acontecendo?’, e me mandando fotos. Eu me senti sobrecarregada. É aquele sentimento de estar pelada na escola, tipo ‘oh, meu Deus, todo mundo está olhando para mim”, desabafou.

Ela também contou como eles se conheceram. “Apenas ficamos amigos, e Brad me apresentou ao seu grupo de amigos, e cresceu daí. Para eles, é tipo: ‘Nós não entendemos! Essa garota é estranha! Ela é tão diferente! Por que eles estão juntos. Você se aproxima demais do rei do baile de formatura e, de repente, todo mundo está dizendo ‘bem, quem é essa v*dia?'”, disse, rindo.

