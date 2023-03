Rio Grande do Sul Estudante gaúcha que desenvolveu dispositivo para localizar bombeiros desaparecidos é premiada em feira internacional

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Stephanie Staub, de Novo Hamburgo, recebeu a premiação na Tunísia Foto: Ascom Liberato Stephanie Staub, de Novo Hamburgo, recebeu a premiação na Tunísia. (Foto: Ascom Liberato) Foto: Ascom Liberato

A estudante Stephanie Staub, do curso de eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, recebeu a medalha de ouro no International Festival of Engineering Science and Technology (I-FEST), em Mahdia, na Tunísia.

A jovem, de 19 anos, moradora de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, participou do evento com o projeto 2Rescue – Dispositivo de Apoio para Localizar Bombeiros em Estruturas Colapsadas. A cerimônia de premiação aconteceu na terça-feira (21).

Orientado pela professora Deise Margô Muller, o projeto usa o princípio da radiofrequência. O código utilizado nos equipamentos lê o indicador de intensidade de sinal recebido entre os protótipos e sinaliza a aproximação e o distanciamento dos dois pequenos dispositivos independentes, auxiliando na localização de bombeiros em escombros de forma mais rápida.

A iniciativa desenvolvida por Stephanie também ficou entre os dez melhores trabalhos apresentados na feira. A ideia do 2Rescue surgiu após o incêndio no prédio da Secretaria da Segurança Pública do RS, ocorrido em julho de 2021, em Porto Alegre. Enquanto combatiam as chamas, dois bombeiros ficaram desaparecidos após o desabamento do prédio e acabaram morrendo.

O evento internacional reuniu jovens pesquisadores de 35 países. A estudante gaúcha participou da feira por meio do Prêmio Killing de Tecnologia.

