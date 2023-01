Esporte Estudantes de Educação Física da UFRGS ministram oficina de surf em Tramandaí neste sábado (21)

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atração é parte do Estação Verão Sesc, que também promove atividades em Torres e no Laranjal. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O projeto Estação Verão Sesc prepara uma programação diferenciada para o final de semana nos litorais Norte e Sul do estado. A praia de Tramandaí recebe neste sábado (21), às 16h, uma oficina de surf para crianças dos 06 aos 12 anos de idade. A atividade é gratuita e aberta ao público, com pranchas que serão cedidas aos participantes. Nas proximidades da Casa de Praia do Sesc, a oficina será conduzida por alunos do curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com coordenação do professor Fabiano Bossle.

O educador explica que a experiência, além de ensinar sobre o surf aos interessados na prática, será uma oportunidade de os futuros educadores físicos porem em prática o que aprenderam na disciplina Esporte Surf, da graduação, desenvolvendo suas estratégias didáticas.

“Nossa intenção é operar com a ambientação no mar pela experiência particular da prática corporal de cada pessoa. Então, cada criança terá um primeiro momento de conversa sobre o mar, reconhecendo as suas experiências e agregando-as às informações dos professores”, explica Bossle. “Posteriormente, faremos um aquecimento articular orientado, as atividades com as pranchas na água, e, por fim, um diálogo em que a criança expressará o que aprendeu.”

Ainda no sábado, em Tramandaí, também acontece o “Brigada na Praia”, em parceria com a Brigada Militar. A ação ocorre das 17h às 19h, com diversas atrações. Haverá apresentação da banda de música da Brigada Militar, escolinha de trânsito do comando rodoviário, oficina de educação ambiental com o comando ambiental, apresentação do canil da BM, visitação à viatura do Bope e ação educativa do Proerd. A base móvel comunitária da Brigada Militar também estará presente para interação e informação.

As ações são parte de uma extensa lista de atividades oferecidas pelo Sesc e parceiros na praia de Tramandaí durante o Estação Verão, que também está ocorrendo nas praias de Torres e Laranjal. Sistematicamente, de terça a domingo, a Casa de Praia Sesc da “Capital das Praias” também oferece empréstimo de guarda-sol e material esportivo, banhos acessíveis com cadeiras anfíbias e atividades de ritmos, funcional, beach tennis, espaço kids e quick massagem.

Escola do Chimarrão e minirrústica infantil em Torres

Na Casa de Praia do Estação Verão Sesc de Torres, na Praia Grande, também não faltam atrações, dentre as sistemáticas e as especiais. Neste final de semana, no sábado e no domingo, o espaço recebe a Escola do Chimarrão, das 9h às 17h. Serão ensinadas técnicas de produção e montagem, e difundidos conhecimentos sobre esta tão tradicional bebida dos gaúchos. Em parceria com a Polícia Civil, será promovida, no sábado, a partir das 9h, uma minirrústica para crianças de até doze anos de idade com inscrições gratuitas.

Esporte é destaque no Laranjal

Além das atividades sistemáticas de empréstimos de materiais, prática de slackline, chimarrão e cadeiras anfíbias para pessoas com mobilidade reduzida, o projeto Estação Verão Sesc na Praia do Laranjal, como nas demais, conta com atrações especiais nos finais de semana. No local, são destaques a promoção de uma caminhada no sábado, às 8h30; a presença do personagem Incrível Hulk, também no sábado, das 16h às 17h30, para fotos com as crianças; e disputas classificatórias de handbeach pelo Circuito Verão Sesc de Esportes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte