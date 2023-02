Porto Alegre Estudantes do ensino fundamental da rede municipal voltam às aulas na quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Há 35,6 mil alunos matriculados no ensino fundamental em 56 escolas municipais Foto: Alex Rocha/PMPA Há 35,6 mil alunos matriculados no ensino fundamental em 56 escolas municipais. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As aulas do ensino fundamental da rede municipal de Porto Alegre recomeçarão na quarta-feira (22) para 35,6 mil alunos matriculados em 56 escolas.

Segundo a prefeitura, “além das atividades curriculares previstas, diversas ações serão desenvolvidas ao longo do ano, com o objetivo de construir novas aprendizagens e repor conteúdos necessários à formação adequada dos estudantes de diversas idades”.

As atividades escolares para as 28,1 mil crianças matriculadas no ensino infantil municipal iniciaram no dia 8 deste mês.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/estudantes-do-ensino-fundamental-da-rede-municipal-voltam-as-aulas-na-quarta-feira-em-porto-alegre/

Estudantes do ensino fundamental da rede municipal voltam às aulas na quarta-feira em Porto Alegre