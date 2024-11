Feira do Livro Estudantes participam do dia dedicado à literatura indígena na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2024

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pelo menos mil estudantes participaram do dia dedicado à valorização da literatura e da cultura indígena na 70º edição da Feira do Livro de Porto Alegre, nesta terça-feira (12). A programação contou com atividades para diversos públicos e foi marcada pela presença de escritores indígenas renomados.

Um diálogo sobre literatura e ecologia reuniu os escritores indígenas Auritha Tabajara, Daniel Munduruku, Yaguarê Yamã e Raquel Kubeo. Além disso, durante todo o dia, na Aldeia das Histórias, foram realizadas contações de histórias da literatura indígena, proporcionando uma imersão cultural para os pequenos.

Além da Aldeia de histórias, temas como a importância da mulher e o cultivo das raízes africanas, a valorização da identidade nacional, ancestralidade e conexão com a natureza fizeram parte da tarde daqueles presentes na feira.

Atualmente, o Rio Grande do Sul possui 102 escolas indígenas, que atendem a 6.410 alunos. A escritora Lucia Tucuju destacou a relevância de debater a temática em espaços como a Feira do Livro: “Através da literatura, vamos tendo consciência e noção da importância de valorizar a cultura, as histórias, a ancestralidade, as memórias, para que não se apaguem, para que cada vez estejam mais acesa”, ressalta a autora.

O evento é realizado pela Câmara Rio-Grandense do Livro e se estende até o dia 20 de novembro, na Praça da Alfândega no Centro Histórico de Porto Alegre.

2024-11-12