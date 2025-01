Brasil Estudantes podem se inscrever no Sisu até as 23h59min desta terça-feira

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os estudantes têm até as 23h59min desta terça-feira (21) para se inscrever no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025. Segundo o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação, o resultado da chamada regular está previsto para ser divulgado no dia 26 deste mês. As matrículas iniciarão um dia depois.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. Os estudantes classificados na chamada regular poderão realizar a matrícula até 31 de janeiro. Já os não selecionados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro.

O Sisu oferece vagas em universidades públicas e institutos federais. Todos os estudantes que participaram – fora da condição de treineiro – do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2024 e não zeraram a prova de redação podem se inscrever no Sisu.

