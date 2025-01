O fogo começou em um restaurante que fica no quarto andar do hotel, de 11 andares, na estação de esqui Kartalkaya, em Bolu, por volta das 3h30min, no horário local.

Duas das vítimas morreram após saltar do prédio em pânico. Havia 234 hóspedes no hotel no momento do início do incêndio. Cerca de 30 caminhões de bombeiros e 28 ambulâncias foram enviados ao local. Imagens de televisão mostraram o teto e os andares superiores do estabelecimento em chamas.

O hotel tem 161 quartos. As causas das chamas serão investigadas. Kartalkaya é uma popular estação de esqui nas montanhas Koroglu, a cerca de 300 quilômetros a leste de Istambul. Outros hotéis da estação foram evacuados por precaução.

Explosão

Uma explosão de gás em um hotel de outra estação de esqui, no Centro da Turquia, deixou quatro pessoas feridas. O fato ocorreu no Centro de Esportes de Inverno da Montanha Yildiz, na província de Sivas. Dois esquiadores e seu instrutor sofreram ferimentos leves, enquanto outro instrutor teve queimaduras de segundo grau nas mãos e no rosto.