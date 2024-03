Grêmio Saiba o que esperar de cada adversário do Grêmio na Libertadores

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estreia gremista no torneio tem como data base a primeira semana de abril. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio já sabe os três adversários que vai enfrentar no grupo C da Libertadores em 2024: Estudiantes (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Huachipato (Chile).

Os companheiros de grupo foram conhecidos em sorteio realizado na última segunda (18) em Luque, no Paraguai. Veja as principais coisas que o torcedor gremista pode esperar de cada equipe.

Estudiantes

É um dos argentinos mais tradicionais da competição, com quatro títulos, mas que não chega à final desde 2009, quando venceu o Cruzeiro em pleno Mineirão.

O Estudiantes entrou na Libertadores como o campeão da Copa da Argentina de 2023 e tem o veterano meio-campista Enzo Pérez, de 38 anos, como o principal jogador do elenco.

Faz boa campanha na Copa da Liga Argentina, o que aumenta a confiança às vésperas da fase de grupos. É o atual terceiro colocado de seu grupo, dentro da zona de classificação à próxima fase.

The Strongest

O The Strongest é o atual campeão do Campeonato Boliviano e também o segundo colocado do Apertura da atual temporada.

Mas o principal problema á outro: a temida altitude de mais de 3.000 metros de La Paz.

O time costuma complicar bastante em seus jogos na Bolívia, mas não consegue passar de fase desde 2017. E o principal motivo é que costuma ser presa inofensiva longe de seus domínios.

Huachipato

Não é muito conhecido por aqui, mas é o atual campeão do Campeonato Chileno e vai disputar pela terceira vez a fase de grupos da Copa Libertadores.

A última foi em 2013, quando ganhou do Grêmio em plena Arena do Grêmio, mas não avançou às oitavas de final.

Algumas mudanças aconteceram no grupo vitorioso do ano passado. A começar pela comissão técnica. Javier Sanguinetti foi o escolhido para substituir Jorge Pellicer. A principal contratação do Huachipato para a atual temporada foi o experiente Sebastián Sáez, que vem se destacando no futebol chileno nas últimas temporadas.

Mas o começo de ano não tem sido tão bom: são duas vitórias, um empate e duas derrotas, com a atual 10ª colocação nacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/estudiantes-the-strongest-e-huachipato-o-que-esperar-de-cada-adversario-do-gremio-na-libertadores/

Saiba o que esperar de cada adversário do Grêmio na Libertadores

2024-03-19