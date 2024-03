Rio Grande do Sul Simers + Saúde: confirmados R$ 300 mil restantes de emendas parlamentares viabilizadas pelo Simers ao Hospital São Sebastião Mártir, de Venâncio Aires

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

A iniciativa é do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), por meio do projeto Simers + Saúde. Foto: Divulgação A iniciativa é do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), por meio do projeto Simers + Saúde. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O deputado federal pelo Rio Grande do Sul Pompeo de Mattos confirmou o repasse de R$ 300 mil ao Hospital São Sebastião Mártir (HSSM), de Venâncio Aires, por meio de Emenda Parlamentar Impositiva do Orçamento Geral da União – OGU de 2024.

Este valor se soma aos R$ 300 mil já repassados pelo também deputado federal Heitor Schuch, por uma emenda parlamentar individual, totalizando R$ 600 mil.

A iniciativa é do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), por meio do projeto Simers + Saúde, que objetiva captar demandas da categoria médica em polos regionais de saúde do Estado, para o direcionamento de recursos de emendas parlamentares, especialmente federais.

“O Simers está focado na valorização do médico e qualificação da Saúde no RS. Para tanto, desenvolvemos ações e projetos como o Simers + Saúde, unindo a política sindical tradicional, combativa e incisiva, à articulação interinstitucional com lideranças políticas, para construir avanços e soluções concretas às demandas da saúde da população”, afirma o diretor-geral do Simers, Fernando Uberti.

Os recursos serão utilizados na aquisição de torre de vídeo para procedimentos cirúrgicos, beneficiando inúmeras especialidades médicas e a assistência em saúde da população. A definição foi estabelecida pelos médicos da instituição, através de consulta virtual e presencial realizada pela entidade médica, seguida de reunião com parlamentares federais e estaduais com base eleitoral na região.

Simers + Saúde

O Simers + Saúde teve início em Venâncio Aires, no segundo semestre de 2023, a partir de contato com os médicos locais, gestores do hospital, lideranças da cidade e região e parlamentares federais e estaduais, com papel fundamental do delegado do Sindicato em Venâncio Aires, Giuliano Steil.

O projeto é um instrumento fundamental para conferir maior protagonismo e influência dos médicos no financiamento e decisões estratégicas do setor. Ele é dividido em diferentes fases, desde a captação da demanda junto aos médicos até o fluxo de encaminhamento burocrático aos gabinetes parlamentares, objetivando melhorar a assistência em saúde de diferentes regiões do Estado e garantir maior protagonismo e influência da categoria médica no direcionamento de recursos ao setor de saúde.

O Simers levará o projeto a todas as cidades com mais de 50 mil habitantes no Rio Grande do Sul, e a hospitais de Porto Alegre e região metropolitana. A próxima edição é no Hospital Ernesto Dornelles, em 12 de abril.

