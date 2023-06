Cláudio Humberto Estudo mostra que reforma pune agro e serviços

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2023

(Foto: Enio/Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A reforma tributária que o governo tenta fazer parecer que atende o setor produtivo, na verdade, beneficia a indústria e pune todos os demais setores, principalmente serviços e o agro, que vem sendo hostilizado pelo governo Lula desde a campanha eleitoral. A punição ao agro e ao setor de serviços a conclusão de estudo elaborado por três consultorias e coordenado pelo especialista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do BNDES. A reforma pretende aumentar a tributação do agronegócio em 20% e triplicar a arrecadação com serviços, o maior setor da economia.

Tudo para indústria

O setor mais beneficiado pela reforma é a indústria, que vai deixar de pagar R$495 bilhões em impostos, aponta o estudo.

Municípios prejudicados

Municípios sofrerão com a reforma tributária de Lula: a expectativa é que percam R$177 bilhões em receita, que vai para Estados e União.

Concentração

A arrecadação de Estados deve crescer R$140 bilhões, aponta o estudo. A receita da União vai subir, claro. Crescerá R$37 bilhões.

Há caminhos

O PIB tributável do Brasil é de R$4,4 trilhões, aponta o estudo. Sem as isenções e regimes especiais seria possível arrecadar R$100 bi a mais.

Assembleia do Maranhão torra R$815 mil em viagens

De janeiro a junho deste ano, a Assembleia Legislativa do Maranhão desembolsou R$815,4 mil em diárias com funcionários e parlamentares que rodaram o Brasil e até a Europa por conta dos pagadores de impostos. Quem mais embolsou generosas diárias foi o deputado estadual Dr. Yglésio Moyses (PSB), da base do governador Carlos Brandão (PSB), alçado ao posto com apoio de Flávio Dino, atual ministro da Justiça que foi eleito na chapa como senador pelo Maranhão.

Não teve dó

Só as diárias de Dr. Yglésio custaram aos cofres públicos 22 salários mínimos. Foram entregues ao deputado exatos R$29.838,00.

Rumo aos 600

Os dados, levantados pela coluna por meio da Transparência da AleMA, registram, ao todo, que já foram efetuados 588 pagamentos.

Sem limite

Além do Maranhão e Europa, há registros de diárias que bancou estadias em outros dez estados, incluindo o Distrito Federal.

Ativismo da mentira

Em Paris, Lula repetiu a mentira de que “33 milhões de pessoas passam fome no Brasil”, alardeada por uma ONG ativista dias da eleição de 2022. A mentira Marina Silva foi maior, na COP27: “120 milhões”

Campeão de inflação

É tão incompetente o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que chega ao Brasil nesta segunda (26) para nos tomar dinheiro, que a inflação em seu país em maio, de 7,8%, superou até mesmo os 7,6% da Venezuela estraçalhada por outro incapaz, o ditador Nicolás Maduro.

Europa em alta

A ainda ministra do Turismo, Daniela Carneiro, viajou à Europa por conta do pagador de impostos otário. Aproveita a mordomia antes de perder o emprego. Ficará em Lisboa (Portugal) até quinta-feira (29).

Outros tempos

A ministra Rosa Weber, do STF, mandou a então afastada Dilma explicar por que chamava o impeachment de “golpe de Estado”, em 2016. A petista repetiu a lorota. E não foi presa por ameaça a democracia.

Menos show e mais trabalho

Enquanto a CPMI do 8 de Janeiro perde tempo com bate-boca e baixarias, os requerimentos vão se acumulando à espera de votação. Já são 673 pedidos na fila.

Disputa em família

Outro problema para lulistas no Ceará é o racha entre os irmãos Cid e Ciro Gomes, do PDT do prefeito de Fortaleza, José Sarto, pré-candidato à reeleição. A saída de um dos irmãos do partido é tido como certa.

Índice suspeito

A Câmara dos Deputados comemorou ter chegado “próximo à nota máxima” de índice de sustentabilidade criado pelo Tribunal de Contas da União, que é órgão de assessoramento… do Congresso.

Disputa simples

O ministro petista Camilo Santana (Educação) é pré-candidato a prefeito de Fortaleza (CE), que está sob a gestão do prefeito José Sarto (PDT), que lidera pesquisas eleitorais se quiser ser candidato à reeleição.

Pensando bem…

…o genial Mário de Andrade foi premonitório ao criar seu personagem Macunaíma, herói sem caráter que faz da mentira seu mote de vida.

PODER SEM PUDOR

Homem-bomba

Prolixo e confuso, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) tirou a paciência de Arthur Virgílio (AM), na época líder do PSDB no Senado, que caiu na besteira de conceder-lhe um aparte. O tucano reclamou: “O senhor é o verdadeiro homem-bomba. Está explodindo meu discurso.”

(Com a colaboração de Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2023-06-26