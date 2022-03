Saúde Estudo revela que a companhia de um pet por apenas 10 minutos alivia dor e a depressão

12 de março de 2022

Contato curto com um cachorro já é suficiente para que o efeito seja observado. (Foto: Freepik)

Os efeitos terapêuticos que a companhia de um cachorro pode proporcionar para o ser humano já eram relatados por diversos donos de pets, mas foram comprovados por um novo estudo publicado na revista científica PLOS ONE.

Pesquisadores da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, descobriram que o contato por apenas dez minutos com o animal já foi capaz de aliviar a dor e provocar mudanças significativas em sinais de ansiedade e depressão.

Para entender os efeitos que a companhia de um animal de estimação produz no corpo humano, os responsáveis pelo estudo observaram dois grupos semelhantes de pacientes que estavam no pronto-socorro do Hospital Universitário Royal, na cidade canadense de Saskatoon.

Os participantes do primeiro grupo, com 97 pessoas, foram colocados em contato por um período de dez minutos com um cachorro, enquanto os 101 voluntários que fizeram parte do segundo grupo não receberam a visita do pet, e foram monitorados para fins de comparação.

Utilizando um sistema de escala de dor, os pesquisadores mediram os participantes do primeiro grupo antes, imediatamente depois e após 20 minutos da companhia do pet.

Os dados foram então comparados com os índices apresentados pelos participantes do grupo de controle, coletados durante dois momentos em que eles estavam no pronto-socorro, com um intervalo de meia hora entre eles.

Com isso, eles observaram que o contato com o animal proporcionou alterações significativas nos participantes do primeiro grupo, em comparação com o segundo. As mudanças foram não apenas nos níveis de dor, com 43% dos que tiveram a companhia do pet relatando uma redução dos sinais, mas também nos de ansiedade, em 48% dos voluntários, de depressão, em 46%, e dos índices de bem-estar, em 41% dos participantes .

“As descobertas deste estudo contribuem com um conhecimento importante sobre o potencial dos cães de terapia no departamento de emergência para afetar a experiência de dor dos pacientes, além de medidas relacionadas à ansiedade, à depressão e ao bem-estar. Este é o primeiro teste controlado desse tipo no Canadá, e em outros lugares até onde sabemos”, afirmou a principal autora do estudo, e professora de saúde única e bem-estar da Universidade de Saskatchewan, Colleen Dell, em comunicado da universidade.

Em estudo publicado em 2019 na revista científica BMC Public Health, pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, já haviam demonstrado os efeitos da companhia de um cachorro para combater a solidão.

Após analisar dados de donos de animais de estimação e compará-los com dados de pessoas que não pretendiam ter um pet, os responsáveis concluíram que o contato com o animal de fato provoca um resultado significativo para que a pessoa se sinta menos solitária.

