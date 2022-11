Saúde Estudo sugere que níveis baixos a moderados de estresse podem ser bons para o cérebro; entenda

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Participantes que disseram ter mais apoio de suas famílias e amigos são mais capazes de lidar com níveis de estresse baixos. Foto: Pexels Participantes que disseram ter mais apoio de suas famílias e amigos são mais capazes de lidar com níveis de estresse baixos. (Foto: Pexels) Foto: Pexels

De acordo com uma nova pesquisa feita pela Youth Development Institute da Universidade da Geórgia, um estresse baixo a moderado pode ser útil para o funcionamento do cérebro. Segundo os cientistas ele pode melhorar a memória de trabalho e a informação de curto prazo que as pessoas usam para concluir tarefas diárias, como lembrar o número de telefone de alguém ou lembrar instruções sobre como chegar a um local específico.

Os resultados, entretanto, são específicos para um baixo estresse ou moderado. Os níveis mais altos de estresse, ou quando ele vira crônico, tem um resultado contrário, sendo tóxico e podendo causar vários outros tipos de doença para o corpo humano.

No estudo, os pesquisadores analisaram exames de ressonância magnética de mais de 1.000 pessoas de diversas origens raciais e étnicas. Os resultados sugeriram que os indivíduos que relataram níveis de estresse baixos a moderados apresentaram aumento da atividade nas partes do cérebro que envolvem a memória de trabalho. Os participantes que disseram ter experimentado altos níveis crônicos de estresse mostraram um declínio nessas áreas.

Para avaliar os níveis percebidos de estresse, os participantes responderam a perguntas sobre a frequência com que experimentavam certos pensamentos ou sentimentos. Por exemplo, “no último mês, com que frequência você ficou chateado por causa de algo que aconteceu inesperadamente?” e “no último mês, com que frequência você descobriu que não conseguia lidar com todas as coisas que tinha que fazer?”.

Os pesquisadores também examinaram as redes sociais dos participantes usando uma variedade de medidas, incluindo como os indivíduos se sentiam sobre sua própria capacidade de lidar com eventos inesperados, quão satisfeitos estavam com o fato de suas vidas serem importantes e significativas e a disponibilidade de apoio baseado em amigos em suas redes sociais.

Os participantes que disseram ter mais apoio de suas famílias e amigos pareciam mais capazes de lidar com níveis de estresse baixos a moderados de maneira saudável.

Para analisar a memória de trabalho, os participantes foram apresentados a uma série de quatro tipos de imagens de coisas como ferramentas e rostos de indivíduos e depois solicitados a lembrar se eram as mesmas fotos que foram mostradas antes. Os pesquisadores então analisaram as ressonâncias magnéticas dos cérebros dos participantes enquanto eles completavam as tarefas para avaliar a ativação neural em diferentes partes do cérebro.

“Nossas descobertas mostram que níveis baixos a moderados de estresse percebido foram associados à ativação neural elevada da memória de trabalho, resultando em melhor desempenho mental”, afirma Assaf Oshri, principal autor do estudo.

