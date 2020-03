Bem-Estar Estudo sugere vitamina D como aliada na prevenção do coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

A exposição à luz solar é uma fonte de vitamina D Foto: Senior Airman Jensen Stidham/Fotos Públicas

Um estudo divulgado nesta semana pela Universidade de Turim, na Itália, sugere que a vitamina D pode ser uma grande aliada na prevenção de casos de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

De acordo com os professores Giancarlo Isaia e Enzo Medico, especialistas em geriatria e histologia (o estudo dos tecidos), respectivamente, foi notada uma deficiência do nutriente entre os pacientes italianos com diagnóstico positivo para a doença.

Conforme o estudo, há diversas evidências científicas dos efeitos da vitamina D na prevenção de quadros infecciosos e de doenças que podem reduzir a expectativa de vida em idosos. Portanto, os pesquisadores consideram “provável” que o nutriente possa prover uma maior resistência à infecção por Covid-19.

O documento aponta que a compensação de vitamina D pode ser alcançada principalmente com a devida exposição à luz solar e pelo consumo de alimentos como peixes e ovos.

A ingestão de suplementação farmacêutica à base de vitamina D, no entanto, deve ser restrita aos que receberam orientação médica para o uso.

