Saúde Estudo: Wegovy reduz o risco de infarto e AVC em 57% em comparação com outro princípio ativo

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

O Wegovy é uma injeção para obesidade à base de semaglutida 2,4 mg (mesmo princípio ativo do Ozempic). (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Wegovy, injeção para obesidade à base de semaglutida 2,4 mg (mesmo princípio ativo do Ozempic), se mostrou mais eficaz que o Mounjaro, medicamento para diabetes e obesidade à base de tirzepatida, na redução do risco de eventos cardiovasculares como infarto, AVC ou morte. A conclusão é de um estudo de vida real feito com pacientes com obesidade e doença cardiovascular, apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) 2025, em Madrid.

Estudos de vida real, que reúnem evidências a partir da experiência real de pacientes, complementam os ensaios clínicos randomizados, considerados o padrão-ouro para avaliar a segurança e eficácia de um tratamento8. O STEER foi um estudo retrospectivo e observacional de vida real que avaliou a eficácia de Wegovy (semaglutida 2,4 mg) em comparação com Mounjaro (tirzepatida) na prevenção de eventos cardiovasculares adversos maiores (MACE) em adultos dos EUA com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular (DCV) estabelecida, sem histórico de diabetes.

A análise incluiu participantes do banco de dados norte-americano Komodo Research (de 1º de janeiro de 2016 a 31 de janeiro de 2025), com 45 anos ou mais, que iniciaram tratamento com Wegovy ou tirzepatida a partir de 13 de maio de 2022. Cada grupo contou com 10.625 participantes.

Os resultados mostram que, entre os pacientes que seguiram o tratamento continuamente, Wegovy demonstrou uma redução de risco de 57% para infarto, AVC e morte (cardiovascular ou por qualquer causa) em comparação com o Mounjaro (tirzepatida). Foram registrados apenas 15 eventos cardiovasculares (0,1%) no grupo de Wegovy, contra 39 eventos (0,4%) no grupo de Mounjaro.

Considerando todos os pacientes que iniciaram o tratamento, independentemente de interrupções, Wegovy manteve uma redução de risco significativa, de 29% para os mesmos desfechos em comparação com Mounjaro.

“Esses dados são um marco e reforçam o que os estudos clínicos já apontavam: o tratamento da obesidade com semaglutida vai muito além da perda de peso. Comprovar essa superioridade na redução de eventos cardiovasculares graves em um cenário de vida real, com pacientes que encontramos em nossos consultórios, nos dá uma confiança ainda maior”, afirma Marília Fonseca, endocrinologista e diretora da área médica da Novo Nordisk no Brasil, em comunicado.

Doenças cardiovasculares são a principal causa de incapacidade e morte no mundo. Todos os anos, quase 21 milhões de pessoas morrem em decorrência dessas condições.

A obesidade está diretamente associada a complicações, mortalidade e hospitalizações por doenças cardiovasculares. Apesar de a mortalidade por essas doenças ter diminuído nas últimas duas décadas, as mortes cardiovasculares associadas à obesidade aumentaram significativamente. Atualmente, duas em cada três mortes relacionadas à obesidade estão ligadas a doenças cardiovasculares.

Em comunicado, a Eli Lilly do Brasil, fabricante do Mounjaro, afirma que não há “dúvidas dos benefícios da tirzepatida, que demonstrou perda de peso superior em comparação com a semaglutida no ensaio clínico randomizado SURMOUNT-5”. A empresa também afirma que “embora estudos de vida real possam oferecer informações adicionais”, está analisando os dados do estudo STEER e observaram “possíveis falhas de metodologia, como o baixo índice de eventos, curto período de acompanhamento e inconsistências nas dosagens estudadas, fatores que exigem uma interpretação cautelosa da publicação.”

Confira abaixo o posicionamento na íntegra: “Não temos dúvidas dos benefícios da tirzepatida, que demonstrou perda de peso superior em comparação com a semaglutida no ensaio clínico randomizado SURMOUNT-5. Embora estudos de vida real possam oferecer informações adicionais, estamos analisando os dados do estudo STEER e observamos possíveis falhas de metodologia, como o baixo índice de eventos, curto período de acompanhamento e inconsistências nas dosagens estudadas, fatores que exigem uma interpretação cautelosa da publicação. A Lilly continua a estudar a tirzepatida para potenciais benefícios cardiovasculares. Os resultados completos do SURPASS-CVOT, um grande estudo de resultados cardiovasculares em pessoas com diabetes tipo 2, serão apresentados no Congresso da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD) no final deste mês. Além disso, o SURMOUNT-MMO é um ensaio clínico global de fase 3 que avalia se o tirzepatida pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves e morte em adultos com obesidade ou sobrepeso, mas sem diabetes, com resultados esperados para 2027.” As informações são do jornal O Globo.

