Etapa da Stock Car no Velopark é marcada pela emoção

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Autódromo recebeu provas da categoria no fim de semana Foto: Reprodução/Redes Sociais Autódromo recebeu provas da categoria no fim de semana. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O fim de semana de rodada dupla no autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi concluído com um domingo (03) de muita emoção na Stock Car Pro Series. O frio e a chuva mexeram com o destino dos pilotos desde a classificação e entregaram duas corridas empolgantes da largada à bandeirada.

Dois dias após completar 25 anos, Gaetano Di Mauro, com o Chevrolet Cruze da KTF Sports, triunfou pela primeira vez na Stock Car ao cruzar a linha de chegada na frente na Corrida 1, enquanto Bruno Baptista, com o Toyota Corolla da RCM Motorsport, segurou a pressão do argentino Matías Rossi (Corolla da A.Mattheis/Vogel) para conquistar sua terceira vitória na categoria.

Um dia depois de Gabriel Casagrande (Cruze da A.Mattheis/Vogel) abrir 18 pontos na liderança do campeonato, o jogo virou novamente em favor de Daniel Serra (Cruze da Eurofarma-RC). Enquanto o atual campeão sofreu um duro revés e abandonou as duas corridas do domingo, o tricampeão somou pontos importantes com o quarto lugar na Corrida 1 e o 11º na segunda prova da tarde. Dessa forma, Serrinha encerrou a primeira metade da temporada como líder e soma agora 185 pontos, 12 a mais que Casagrande.

“É um sentimento bom por estar de volta à liderança. A corrida foi muito maluca, com momentos em que estávamos mal e outros em que estivemos bem e conseguimos voltar para a estratégia. Infelizmente, era para ter marcado mais pontos na Corrida 2, sofri um toque e caí de quarto para 13º. Salvamos pontos e voltamos à liderança”, declarou o líder do campeonato.

Corrida 1

A primeira prova do domingo começou com a pista molhada no Velopark e com enorme falta de sorte para Marcos Gomes (Cruze da Cavaleiro Sports). O pole-position viu pelos ares a chance de lutar pela vitória por conta da quebra da bomba de óleo na primeira curva da primeira volta.

Daí em diante, a prova se desenhou verdadeiramente imprevisível, com muitos incidentes e disputas acirradas o tempo todo. Felipe Baptista assumiu a ponta e andou em boa parte da corrida na frente, mas foi um dos muitos pilotos que escaparam da pista diante das condições difíceis em razão do asfalto molhado, o que proporcionou também várias mudanças na liderança. Felipe Massa (Cruze da Lubrax Podium), por exemplo, sofreu uma quebra quando estava na busca pela liderança e fazia sua melhor prova na categoria. Por sua vez, Gaetano Di Mauro escapou ileso com uma jornada irretocável e conquistou a sua primeira vitória na Stock Car.

César Ramos, com o Corolla da Ipiranga Racing, foi o segundo colocado, enquanto Matías Rossi faturou mais um pódio e se garantiu em terceiro com um Toyota Corolla. Daniel Serra terminou em quarto, seguido por Felipe Lapenna e Bruno Baptista. Rafael Suzuki terminou em sétimo, à frente de Ricardo Maurício, Ricardo Zonta e Galid Osman, que completou o top-10 e com isso obteve a primeira posição do grid da Corrida 2 na inversão do grid.

Após disputa por posição com Ricardo Maurício, Lucas Foresti ficou com o carro todo avariado, mas ainda assim conseguiu cruzar a linha de chegada. Mais tarde, Maurício foi desclassificado por conta da ocorrência, enquanto Zonta sofreu a mesma sanção em decorrência de abastecimento antes da abertura de box para o procedimento obrigatório.

Corrida 2

Se a primeira prova da etapa dominical já foi imprevisível, a disputa que completou o fim de semana da Stock Car no Velopark foi ainda mais insana. Com um Cruze da Pole Motorsport, Galid puxou a fila da corrida, seguido por Zonta e Maurício em segundo e terceiro, respectivamente. Mas o vencedor seria aquele que largou um pouco mais atrás, em quarto.

Em razão dos incidentes em disputas por posição e escapadas de pista, a prova teve quatro intervenções do safety-car, o que contribuiu para que pilotos e equipes tentassem estratégias distintas. Tony Kanaan e Felipe Baptista, Galid Osman e Ricardo Zonta, Felipe Lapenna e Julio Campos, Campos e Daniel Serra, César Ramos e Rubens Barrichello, Thiago Camilo e Gianluca Petecof se enroscaram, enquanto Ricardo Maurício parou com problemas no carro. Campos foi punido com o acréscimo de 20s no seu tempo de volta, assim como Lapenna, e Kanaan foi desclassificado.

No fim das contas, Bruno Baptista assumiu a liderança após as paradas obrigatórias, mas foi muito pressionado por Matías Rossi, que fez a ultrapassagem no fim da volta 19. Mas o piloto da RCM Motorsport respondeu ao acionar o push-to-pass e abriu vantagem. Naquele momento, Denis Navarro era o terceiro, com Gaetano di Mauro em quarto e Galid Osman em quinto.

Houve ainda uma última intervenção do safety-car, com três minutos para o fim da corrida. A bandeira verde tremulou com tempo para a volta final. Matías Rossi tentou dar o bote em cima de Bruno Baptista, que resistiu para vencer pela terceira vez na Stock Car e a primeira na temporada 2022. O argentino marcou seu terceiro pódio em quatro provas no fim de semana, e Navarro confirmou o terceiro lugar.

Di Mauro, maior pontuador da etapa com 48 tentos, foi o quarto, seguido por Galid Osman e Guilherme Salas. Rafael Suzuki foi o sétimo e, na esteira das punições anunciadas, Sergio Jimenez garantiu o oitavo lugar, à frente de Nelsinho Piquet e Rubens Barrichello, o décimo.

