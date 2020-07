Últimas “Eu acho que não caiu a ficha dela”, diz dona de pitbull grávida, que pode ter cruzado com pinscher

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Kiara e Thor quando os dois eram filhotes. Foto: Arquivo pessoal Kiara e Thor quando os dois eram filhotes. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

A família da pitbull Kiara e do pinscher Thor, em Palmas, ainda está se adaptando à notícia de que os dois podem estar à espera dos primeiros filhotes. A gravidez inesperada foi descoberta pelos donos na última semana e agora todos em casa estão mais atentos que nunca ao comportamento de Kiara para evitar qualquer tipo de problema.

“A kiara é brava, gosta de latir no portão sempre que passa alguém. Eu acho que para ela não caiu a ficha de que está prenha. Ela vem aqui, pega o brinquedo, quer brincar, quer que eu jogue pra ela buscar”, explicou a cirurgiã dentista Bruna Karolliny Matos.

Na segunda-feira (20) a pitbull tem consulta marcada para garantir que a agitação não prejudique o parto e para acompanhar a gestação. Quanto ao Thor, a dona conta que o instinto de proteger a pitbull, mesmo com o tamanho muito menor, continua forte.

“Ele sempre foi protetor, a gente chega com o carro e quando ele vê que está perto dela ele vai latindo e meio que empurrando ela pra tirar ela da frente”.

Repercussão

Bruna conta que percebeu o interesse que o caso gerou pelas redes sociais. “Eu não imaginava tanta repercussão. De ontem pra hoje, foram mais de dois mil seguidores, todo mundo perguntando, comentando”. Nos perfis dela nas redes sociais há moradores de estados como Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul perguntando dos futuros filhos e se eles já têm dono. Todos já estão com famílias certas para a doação.

O parto de Kiara deve ser ao longo da próxima semana e ela deve ter 10 filhotes. A família também já está organizando para fazer uma castração. Eles tinham pensado em permitir que a pitbull cruzasse no futuro, mas nunca cogitaram a possibilidade de que fosse com um pinscher.

O caso

Os donos de Kiara e Thor procuraram ajuda porque perceberam que a barriga da pitbull estava inchada e acharam que ela pudesse estar doente. “A gente imaginou que ela estava sedentária, porque estava engordando”, conta Bruna. A surpresa foi grande quando eles descobriram que ela estava prenha.

Eles até checaram as câmeras de segurança para ter certeza que ninguém entrou ou saiu da casa. “Ela gosta muito de ficar deitada na porta com as quatro patas para cima”, conta Bruna.

O veterinário Bruno Lima explicou que uma gestação do tipo é possível, mas que a ‘missão’ do pinscher não foi fácil.

“A gente tem problemas anatômicos aí, problemas físicos. A fêmea é muito grande e o macho é muito pequeno. Ele consegue fazer a monta com ela deitada, com ela em pé não vai ser possível, mas com ela deitada pode acontecer”.

