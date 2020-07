Geral Forças Armadas ajudam a combater incêndio na Serra da Mantiqueira

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça. Foto: Johnson Barros/Força Aérea Brasileira/Divulgação Informação foi divulgada pelo Ministério da Justiça.(Foto: Johnson Barros/Força Aérea Brasileira/Divulgação) Foto: Johnson Barros/Força Aérea Brasileira/Divulgação

As Forças Armadas apoiam, a partir deste domingo (19), o combate a incêndio na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, com aeronaves militares. A informação foi divulgada hoje (19) de manhã pelo Ministério da Defesa.

De acordo com a nota, o apoio das aeronaves das Forças Armadas foi solicitado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), principalmente para realizar o transporte de brigadistas para o combate a incêndio na região da Serra Fina, que fica a cerca de 2.700 metros acima do nível do mar.

Participam da operação helicópteros da Marinha e Exército, e um avião C-130 Hércules, equipado com o sistema de combate a incêndio “Modular Airborne Fire Fighting System” (MAFFS).

Além do ICMBio, diversas instituições dos estados de São Paulo e Minas Gerais também atuam na operação, com o emprego de brigadistas e aeronaves.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Geral