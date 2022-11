Inter “Eu fui muito bem recebido”, diz o zagueiro Mercado sobre a sua chegada no Inter

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

Mercado confia no trabalho para transformar as ilusões em realidade Foto: Ricardo Duarte/Inter Mercado confia no trabalho para transformar as ilusões em realidade (Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O zagueiro Gabriel Mercado renovou seu contrato com Inter até dezembro de 2023. Com 35 anos, o defensor foi um dos pilares para a bela campanha do time de Mano Menezes no Brasileirão. Em entrevista para os canais oficiais do clube, Mercado destacou a sua permanência em Porto Alegre.

“Era o que eu queria. Tanto eu quanto minha família, que também é parte disso. Falando com minha gente, meu irmão, minha esposa. Todos estavam felizes porque cumpri um pequeno objetivo que tinha quando cheguei aqui”, diz Gabriel Mercado.

O argentino foi contratado pelo Inter em julho de 2021. O jogador tem uma filha gaúcha, nascida em 17 de setembro. Multicampeão no futebol argentino onde defendeu o Racing, Estudiantes e River Plate, Mercado é um dos atletas mais experientes do elenco colorado.

A maior sequência que Mercado recebeu como titular veio em 2022. Na temporada passada, o atleta muitas vezes chegou a ser escalado na lateral-direita, situação que também vivenciou no início deste ano, e que encarou sem qualquer reclamação.

