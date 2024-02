Grêmio “Eu não sei quem é”, diz o técnico do Grêmio sobre o presidente do Inter

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Treinador (foto) respondeu uma declaração de Alessandro Barcellos que falou sobre a ausência de Coudet no início da pré-temporada colorada Foto: Lucas Uebel/Grêmio Treinador respondeu uma declaração de Alessandro Barcellos que falou sobre a ausência de Coudet no início da pré-temporada colorada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O clássico GreNal parece ter tido início durante a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi na madrugada desta quinta-feira (01). Após a vitória diante do Juventude, durante sua fala, o treinador respondeu ao presidente do Inter, Alessandro Barcellos, sobre um comentário em que o mandatário citou indiretamente Renato ao defender Eduardo Coudet.

“Primeiro, eu nunca cheguei atrasado e nunca faltei por estar jogando futevôlei. Segundo, para jogar futevôlei tem que ter muita qualidade. Terceiro, eu nem conheço o presidente do Inter. Se passar aqui na frente eu não sei quem é. Eu já ouvi falar dele pela conta do vidraceiro do Beira-Rio para pagar os vidros. Só isso. Próxima”, disse Renato.

A resposta do ídolo gremista foi sobre uma pergunta relacionada a um comentário de Barcellos no programa “Um assado Para”, do Canal do Duda Garbi, jornalista identificado com o Grêmio.

Na entrevista, Alessandro Barcellos explicou por que Coudet não estava presente na semana de pré-temporada do Inter. O mandatário referiu-se indiretamente ao treinador gremista ao mencionar o futevôlei.

“A única questão que fez o Coudet demorar foi por conta de uma questão familiar. Ele não se reapresentou porque estava tratando disso. Vi brincadeiras de mau gosto que acho não cabem no futebol. “Cadê o Coudet? Não se apresentou”. “Eu já cometi esses erros, de pré-julgar. É preciso ter cuidado. Por não saber, você não deve brincar. Uma coisa era se estivesse jogando futevôlei na praia”, disse Barcellos na entrevista.

