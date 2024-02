Apesar da vitória sobre o Juventude no Gauchão, a noite desta quarta-feira (31) para o Grêmio não terminou tranquila. No segundo tempo da partida, o meia-atacante Soteldo sentiu um problema muscular, caiu no gramado com muitas dores e pediu imediatamente para ser substituído.

O jogador se esticou para cortar um passe do adversário no campo defensivo. Ao tocar a bola para a linha lateral, Soteldo pulou para fora do campo e solicitou a substituição.

A reação do venezuelano trouxe preocupação imediata ao clube gaúcho. Ao perceber a situação, o técnico Renato Portaluppi pediu atendimento rápido e a definição para a substituição.

Soteldo foi titular nas duas primeiras rodadas e havia sido poupado na vitória sobre o Brasil, em Pelotas, mas entrou na etapa final.