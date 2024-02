A torcida gremista perdeu a paciência com o atacante João Pedro Galvão. Durante a escalação e na partida desta quarta-feira (31) contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, foram ouvidas vaias, críticas e xingamentos em direção ao jogador. Ao ser substituído, a torcida não o poupou e pegou no pé do atleta.

Na entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi defendeu o atacante e garantiu novas oportunidades durante o Campeonato Gaúcho. O treinador reiterou a confiança no atleta e teceu elogios à postura brigadora dentro de campo.

“Jogador querido, trabalha bastante, não vive um bom momento, mas eu gosto porque briga o tempo todo com o adversário. Não adianta muitas vezes colocar um garoto que não está preparado e não incomodar o adversário. Prefiro um cara experiente que brigue. Não adianta ser bom tecnicamente e não correr. Ele (JP) faz isso muito bem. Ele faz parte do grupo e vai continuar tendo as oportunidades”, disse Renato.

JP Galvão terá chances no Grêmio, pelo menos, até a chegada de um novo centroavante. A direção garante que existem conversas em andamento. Renato falou sobre os reforços e mencionou as dificuldades para concretizar as contratações.

“Eu falei com alguns jogadores e eles querem vir para o Grêmio, mas os clubes deles não liberam. Tem dinheiro. Vai fazer o quê? Nós encontramos o jogador. Eu falei com o jogador, mas o clube não libera. Não está fácil de encontrar. O problema é encontrar o jogador. Tem que ter calma, pensar e ser inteligente. Eu entendo o lado do torcedor”, disse o treinador.