Mara (foto) ainda afirmou que tem bastante esperança de um encontro com a loira. (Foto: Divulgação)

Mara (foto) ainda afirmou que tem bastante esperança de um encontro com a loira

A apresentadora Mara Maravilha foi a convidada do “Lisa, Leve e Solta”, programa comandado pela jornalista Lisa Gomes no YouTube, e falou sobre o antigo boato de que teria feito magia negra para a também apresentadora Angélica na época em que elas trabalhavam juntas no SBT, nos anos 1990.

“As pessoas diziam [que ela havia feito magia], não que eu tenha feito. Eu nem gosto, eu era católica, me converti ao cristianismo, sou cristã, creio que Deus é o amor”, disse.

Mara ainda afirmou que tem bastante esperança de um encontro com a loira. “Com Angélica seria um encontro para a gente e para o público. Acho que tá resolvido para gente, tá resolvido pra mim, tá resolvido para ela, mas o público espera, o público tem uma expectativa. A gente já se encontrou no aeroporto, não tem climão e seria um grande encontro, eu acredito que vai acontecer esse encontro pro público. Não teria problema também de tentar.”