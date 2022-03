Política “Eu quero mudar o Brasil e estou conversando com muitos que têm esse mesmo sentimento”, diz Eduardo Leite

Por Marcelo Warth Neto | 19 de março de 2022

Governador recebeu uma carta de seus colegas do PSDB pedindo para que ele continue no partido Foto: Reprodução/Twitter Governador recebeu uma carta de seus colegas do PSDB pedindo para que ele continue no partido. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

“Eu quero mudar o Brasil e estou conversando com muitos que têm esse mesmo sentimento e vontade. Naturalmente, o PSDB é a conversa primeira e fundamental, já que é meu partido há mais de 20 anos”, afirmou o governador do RS, Eduardo Leite, após receber uma carta, na sexta-feira (18), de seus colegas do PSDB pedindo para que ele continue na sigla.

“Fico sensibilizado pela carta assinada por robusto conjunto de lideranças tucanas – todos os ex-presidentes, deputados, senadores e candidatos a importantes governos estaduais. A manifestação demonstra que o partido está alinhado com minhas preocupações com o País neste momento crucial de nossa história. E me permite continuar esse diálogo interno para ver como o PSDB pretende ser protagonista no processo nacional, junto com outras forças políticas do centro democrático”, escreveu Leite nas redes sociais.

Na carta, o PSDB afirmou que se orgulha da trajetória política de Leite e que “o futuro do Brasil está em jogo”. Em novembro do ano passado, Leite foi derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria, nas prévias do partido para definir o pré-candidato da sigla à Presidência da República.

Após ter sido convidado a se filiar ao PSD, o governador gaúcho avalia migrar para o partido a fim de viabilizar a sua candidatura ao Palácio do Planalto.

