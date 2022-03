Política Bolsonaro diz que é “inadmissível” a decisão do Supremo que suspende o aplicativo Telegram

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

"É inadmissível uma decisão dessa natureza", declarou o presidente Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro classificou de “inadmissível” a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que suspendeu o aplicativo de mensagens Telegram no Brasil.

“Aqui em Rio Branco tive uma notícia no mínimo triste. A decisão de um ministro de simplesmente banir do Brasil o aplicativo Telegram”, disse Bolsonaro em um encontro de pastores na capital do Acre, na noite de sexta-feira (18).

“É inadmissível uma decisão dessa natureza. Porque não conseguiu atingir duas ou três pessoas que na cabeça dele deveriam ser banidas do Telegram, ele atinge 70 milhões de pessoas”, declarou Bolsonaro. O presidente afirmou que a medida pode “causar óbitos por falta de um contato paciente-médico”.

Suspensão

A ordem do ministro atende a um pedido da PF (Polícia Federal) e foi encaminhada a plataformas digitais e provedores de internet, que devem adotar os mecanismos para inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram.

A PF diz que tentou contato com a plataforma Telegram pelos canais disponíveis, a fim de encaminhar as ordens judiciais de bloqueio de perfis, indicação de usuários, fornecimento de dados cadastrais e suspensão de monetização de contas vinculadas ao blogueiro Allan dos Santos. Não obteve resposta em nenhuma das ocasiões.

Na decisão, o ministro do STF afirmou que o aplicativo, “em todas essas oportunidades, deixou de atender ao comando judicial, em total desprezo à Justiça brasileira”. Segundo ele, o desrespeito às leis brasileiras por parte do aplicativo fere a Constituição.

