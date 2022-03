Economia Preço médio do litro da gasolina nos postos brasileiros é de R$ 7,26

Por Redação O Sul | 19 de março de 2022

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O preço médio do litro da gasolina no Brasil está em R$ 7,26, segundo levantamento divulgado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) na sexta-feira (18).

Em uma semana, com a elevação de preços dos combustíveis promovida pela Petrobras, o valor médio da gasolina nos postos do País aumentou 8,7%. No levantamento anterior, o litro da gasolina era vendido, em média, a R$ 6,68.

Há 12 meses, o litro do combustível custava R$ 5,59. A elevação é de 29,8% em um ano.

No Rio Grande do Sul, o preço médio do litro é de R$ 6,97, uma alta de mais de 9% na comparação com a semana anterior.

Diesel

O preço médio do litro do diesel no País está em R$ 6,75. Uma semana antes, custava R$ 5,91, o que representa um aumento de 14%. Há um ano, o combustível era vendido por R$ 4,33, em média, o que representa uma elevação de 55,8% em 12 meses.

GNV

Segundo levantamento da ANP, o metro cúbico do GNV (gás natural veicular), na média nacional, custa R$ 4,74. Um ano antes, era vendido a R$ 3,24. Houve um aumento de 46% em 12 meses.

