Rio Grande do Sul Verão chega ao fim neste sábado com chuva e calor no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Dia terá máximas acima de 30°C em diversas regiões. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

O ingresso de uma massa de ar quente favorece a elevação das temperaturas no Rio Grande do Sul, com máximas acima de 30°C em diversas regiões neste (19), último dia do verão no Hemisfério Sul. Além disso, a propagação de uma frente fria oceânica aumentará a nebulosidade, provocando chuva em todo o Estado.

Para os próximos dias, a chegada do outono terá volumes significativos de chuvas, conforme o Boletim Integrado Agrometeorológico divulgado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

No (20), ainda podem ocorrer pancadas isoladas de chuva nas regiões Norte e Nordeste, com tempo firme e temperaturas amenas nas demais áreas. Já na -feira (21), o ingresso de ar quente e úmido deve provocar maior variação de nuvens e elevação de temperaturas.

Entre a ça (22) e -feira (23), a aproximação de uma área de baixa pressão volta a causar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados e altos volumes acumulados, principalmente na Fronteira-Oeste e Missões.

Os volumes previstos devem oscilar entre 20 e 45 milímetros na maioria das regiões. Na Metade-Oeste, os totais oscilarão entre 50 e 80 milímetros, podendo superar 120 milímetros em localidades da Fronteira-Oeste e Missões.

Porto Alegre

Para este sábado, a previsão é de chuva na capital gaúcha, com os termômetros apontando mínima de 19°C e máxima 29°C, de acordo com informações da Metsul Meteorologia. O domingo (20), por sua vez, terá chuva fraca, com temperaturas entre 18°C e 25°C.

(Marcello Campos)

