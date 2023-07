Inter “Eu segui o meu coração”, diz o goleiro Rochet em apresentação no Inter

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

O uruguaio projeta uma briga por posição e acredita que todos têm a ganhar com essa concorrência Foto: Ricardo Duarte/Inter

O goleiro Sergio Rochet foi oficialmente apresentado pelo Inter no começo da tarde desta segunda-feira (17), na sala de imprensa do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O jogador concedeu a sua primeira entrevista como atleta colorado e explicou como foi feita a negociação entre o clube e o atleta.

“Eu segui meu coração. Obviamente conheço o Inter toda a minha vida porque estou assistindo a futebol todos os dias. E me conquistou. Além do quão grande e dos títulos que conseguiu pela torcida quando tive que jogar aqui. As pessoas que jogaram aqui me falaram maravilhas do que é o Inter”, disse Rochet.

Rochet enfrentou o Inter na fase de grupos da Libertadores de 2023. Titular nos empates de 2 a 2, no Beira-Rio, e 1 a 1, em Montevidéu, o goleiro teve atuações destacadas contra o clube gaúcho e foi depois da segunda delas que os contatos com a diretoria colorada tiveram início, como revelou o jogador.

“Ter boas atuações nessas duas partidas despertou o interesse do Inter. Depois da partida em Montevidéu foi que começamos a ter um pouco de contato e terminou sendo o que gostaria. Estou contente por ter tomado essa decisão e agora é desfrutar desse clube que é muito grande”, disse o jogador.

