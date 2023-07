Grêmio Divulgadas as datas e horários para as semifinais da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Duelos serão entre Grêmio e Flamengo e entre Corinthians e São Paulo Foto: CBF Duelos serão entre Grêmio e Flamengo e entre Corinthians e São Paulo (Foto: CBF) Foto: CBF

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta terça-feira (18) as datas e os horários das partidas das semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio enfrenta o Flamengo. E o Corinthians encara o São Paulo.

Os jogos de ida serão disputados nos dias 25 e 26 de julho, e os de volta nos dias 16 de agosto. No dia 26 de julho, o clube gaúcho recebe o Flamengo, na Arena, em Porto Alegre, às 21h30.

O jogo de volta acontece dia 16 de agosto, no Rio de Janeiro, no estádio Maracanã, às 21h30min. Os mandos de jogos foram definidos por sorteio na CBF nesta segunda-feira (17).

Além da taça

O campeão da Copa do Brasil 2023 além de levantar a taça leva em sua conta bancária um prêmio de R$ 70 milhões. O vice-campeão leva R$ 30 milhões. Para os semifinalistas, até o momento, rendeu R$ 9 milhões.

