Porto Alegre Porto Alegre terá escola municipal cívico-militar

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A escola terá capacidade de atender mais de 300 alunos do jardim A e B e do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, no formato de Educação Integral Foto: Ascom/Seplag (Foto: Ascom/Seplag) Foto: Ascom/Seplag

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A futura Escola Municipal João Carlos D’avila Paixão Côrtes – EMEF Laçador – construída na Vila Ipiranga, em Porto Alegre, no terreno que foi sede da Escola Estadual Dr. João Batista de Lacerda, está adequada à Lei estadual 15.401, de 2019, que prevê a participação de monitores ligados à Brigada Militar como colaboradores da gestão escolar. A obra foi realizada por meio de contrapartidas sem custos para os cofres públicos.

“Será uma escola padrão, com educação integral e infraestrutura adequada, projetada pela Unidade de Obras da Secretaria Municipal de Educação e construída pelo modelo de contrapartida da iniciativa privada. Haverá a presença de dois monitores da Brigada Militar, que irão colaborar com a comunidade escolar, mas não terão interferência na programação pedagógica, que ficará por conta dos nossos professores da rede municipal de ensino”, explica o secretário de Educação, José Paulo da Rosa.

O prédio foi construído em um amplo terreno de mais de 4.700 metros quadrados com 1.317 metros quadrados de área construída. O espaço contará com 12 salas de aula, laboratório de ciências, sala de inovação e biblioteca.

A escola terá capacidade de atender mais de 300 alunos do jardim A e B e do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, no formato de Educação Integral. A entrega está prevista para o início de 2024.

O novo colégio levará o nome do artista nativista Paixão Côrtes, falecido em 2018, que serviu de modelo para a criação do monumento do Laçador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-tera-escola-municipal-civico-militar/

Porto Alegre terá escola municipal cívico-militar

2023-07-18