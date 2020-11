Mundo “Eu serei o presidente de todos os americanos. Essa eleição acabou”, diz Joe Biden

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O democrata garantiu que a vacina contra o coronavírus será gratuita nos EUA Foto: Reprodução/Twitter O democrata garantiu que a vacina contra o coronavírus será gratuita nos EUA. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

“Eu serei o presidente de todos os americanos. Essa eleição acabou”, afirmou Joe Biden em discurso nesta segunda-feira (09). O democrata, que, segundo projeções, venceu as eleições dos Estados Unidos, também disse que uma possível vacina contra o coronavírus será gratuita no país e pediu aos americanos que usem máscara.

“Eu imploro: usem máscara”, afirmou. “Uma máscara não é uma declaração política, mas uma boa forma de unir o país”, prosseguiu. Biden ressaltou que só tomará posse em 20 de janeiro de 2021, mas declarou que vai “começar fazendo todo o possível para controlar a Covid-19”. Ele citou o seu grupo de transição e o conselho consultivo que nomeou para enfrentar a pandemia.

“Vamos seguir a ciência. Vou falar de novo: vamos seguir a ciência”, garantiu. Entre outras responsabilidades, o conselho dará orientações sobre como as escolas, lojas e outros estabelecimentos devem reabrir da forma mais segura. A brasileira Luciana Borio, que é pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos EUA, é um dos membros do órgão.

O democrata também disse que pretende fazer um programa de rastreamento que vai entrar em contato com as pessoas infectadas para evitar uma alta nas taxas de transmissão da doença.

Biden disputou as eleições para a Casa Branca com o atual presidente dos EUA, Donald Trump, que contesta a vitória do adversário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo