A deputada estadual Manuela D’Ávila (PCdoB e PT), da coligação Movimento Muda Porto Alegre, concedeu uma entrevista à Rádio Pampa, na manhã deste domingo (29). A jornalista disputa o segundo turno das eleições municipais com o candidato Sebastião Melo (MDB), da coligação do Estamos Juntos Porto Alegre.

Questionada pelo radialista Nando Donel sobre a expectativa para a votação, Manuela destacou: “eu estou muito animada, eu tenho percebido a esperança nos olhos das pessoas, eu vejo a indignação das pessoas com as notícias falsas. Nosso filhos e filhas merecem viver em uma cidade mais organizada, mais cuidada. As nossas crianças merecem escola e os nossos homens e mulheres merecem trabalhar. Chega dos mesmo de sempre”.

Pela primeira vez, desde o início do sistema de distanciamento controlado, o mapa preliminar da 30ª rodada classifica todas as 21 “Regiões-Covid” gaúchas na cor vermelha, o que indica alto risco para o novo coronavírus. O mapa foi divulgado pelo governo gaúcho na última sexta-feira (27). Sobre o combate ao vírus, Manuela ressaltou que “a pandemia é um problema, não temos a confirmação da vacina, se eu for eleita, a partir de amanhã vou conversar com o prefeito Marchezan para tratarmos sobre a vacina. Quero conversar sobre a política de testagem dirigida da população e da utilização das equipes de saúde da família para identificar casos. Eu sou candidata para manter a cidade aberta e para isso nós precisamos fiscalizar o uso da máscara, o uso do álcool gel, que se meça a temperatura das pessoas na entrada dos estabelecimentos. Quero ser a prefeita que garanta que Porto Alegre reaja ao coronavírus. Eu tenho um plano para enfrentar a pandemia, precisamos impedir que o contágio se alastre nas nossas comunidade”.

No dia 19 de novembro, um dia antes do dia da Consciência Negra, João Alberto Silveira Freitas foi espancado até a morte por dois seguranças em uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre. A candidata destacou quais políticas públicas a serem aplicadas pela prefeitura no combate ao racismo, caso seja eleita: “nós já identificamos que existe um racismo estrutural. Nós precisamos dar voz aos homens e mulheres negras. Eu tenho a felicidade de contar com o apoio de toda a bancada negra eleita para a próxima legislatura, eles serão meus principais conselheiros. Eu sei que quando nós ofertamos vagas nas creches para as crianças, nós estamos combatendo esse racismo estrutural. Enfrentar o racismo requer coragem, e é preciso ouvir”.

Ainda dentro do mesmo contexto, Manuela falou sobra as medidas de fiscalização de profissionais de segurança não preparados. “A prefeitura vai dar exemplo, qualificando e treinando a guarda municipal para práticas antirracista. E em segundo lugar, já existe nacionalmente uma legislação relacionada a essas equipes de segurança e a desresponsabilização das empresas em relação a elas”.

Em meio a uma eleição polarizada, a jornalista opinou sobre o futuro da esquerda: “nós queremos derrotar a violência, a mentira. Porto Alegre pode mudar e hoje vai derrotar a velha política. Temos responsabilidade com a vida do nosso povo. Tenho medo de continuar como está, as pessoas passando fome e ninguém fazendo nada. Só a verdade liberta, essa eleição é importante para quem sonha em viver numa cidade justa”.

No âmbito federal, Manuela revelou ainda como pretende construir sua relação com o presidente Jair Bolsonaro, caso seja prefeita de Porto Alegre. “Eu acredito no diálogo, e sei que Porto Alegre também acredita. Vou ter que ter uma postura ativa, vou ter coragem de defender Porto Alegre. Não vou aceitar fechamento de escola e não bater na porta do governador, tem que ser sério e comprometido com o povo de Porto Alegre.

O vice-prefeito de Manuela D’Ávila, Miguel Rossetto, também falou com à Rádio Pampa. Sobre a expectativa para este domingo (29), Rossetto considerou “muito positiva”. “A cidade está abandonada, mal administrada nos últimos anos. Porto Alegre foi referência mundial de uma boa administração e tudo isso foi desorganizado nos últimos anos. A ideia da mudança foi construída nos últimos meses. Nós temos que reorganizar nosso calendário escolar, e estamos dispostos a trabalhar. Nossa expectativa é que a população vote”.

Já em relação ao que mudou no cenário político desde 2018, quando foi candidato ao Governo do Rio Grande do Sul, Rossetto destacou que a população “cansou e que os porto-alegrenses não possuem expectativa no governo Bolsonaro. Pessoal quer uma agenda positiva e nós temos”.

Na sequência, Rossetto falou sobre os projetos de segurança para a cidade. “Nós temos que garantir questões básicas de infraestrutura na nossa cidade, como uma iluminação em bairros e vilas, nas paradas de ônibus. A Manuela vai fazer uma integração de todas políticas. Cada bairro precisa ter sua estrutura de segurança. Combater a violência contra as mulheres e garantir segurança nas escolas. O grande objetivo é recuperar o direito à noite na nossa cidade”.

