Mundo EUA: Com Joe Biden à frente, apuração ainda deve durar vários dias

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Joe Biden e Donald Trump se enfrentam em uma disputa presidencial acirrada. Foto: Reprodução Joe Biden e Donald Trump se enfrentam em uma disputa presidencial acirrada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma margem estreita, um grande número de votos pendentes e a possibilidade de recontagem em Pensilvânia, Geórgia, Arizona e Nevada tornam a disputa entre o presidente Donald Trump e Joe Biden acirrada demais para ser declarada ou projetada pela imprensa americana na tarde desta sexta-feira (6). A TV americana CNN explicou ter muita cautela para se projetar o vencedor na Pensilvânia, por exemplo, uma vez que ainda não há uma vantagem matematicamente irreversível para o democrata – que lidera as contagens.

Biden apresenta uma vantagem de mais de 14 mil votos no Estado nesta sexta-feira sobre Trump, com mais de 6,5 milhões de votos contados – uma margem de cerca de 0,2%. A lei estadual determina que uma recontagem deve ser feita se a diferença entre os dois candidatos for inferior a 0,5%. E ainda faltam dezenas de milhares de votos para serem contados.

Segundo autoridades do Estado, há ao menos 40 mil votos restantes para serem processados divididos em três categorias: exigem revisão, são cédulas provisórias ou são de eleitores militares e americanos que vivem em outros países. Além disso, cerca de 85 mil cédulas provisórias de 56 condados estavam pendentes, ainda sendo revisadas. Essas cédulas serão contadas depois que os oficiais verificarem sua elegibilidade para serem incluídas na apuração.

A Pensilvânia é um dos Estados-chave na disputa deste ano. O democrata espera o resultado de lá para confirmar sua conquista dos 270 votos no colégio eleitoral necessários para ganhar a presidência. Se vencer no Estado, somará 273, enquanto o republicano Trump aparece com 213.

Trump, que tinha uma vantagem de 675 mil votos na quarta-feira, declarou prematuramente vitória no Estado. As cédulas apuradas depois foram esmagadoramente a favor de Biden. Um motivo para a disputa ficar mais acirrada: segundo a lei estadual, os funcionários eleitorais não têm permissão para processar cédulas que chegaram pelo correio até o dia da eleição. A votação pelo correio foi amplamente usada este ano em razão da pandemia de coronavírus.

Existe a possibilidade de que a corrida não seja decidida por dias. Se houver menos de meio ponto percentual de diferença entre o total de votos de Biden e Trump, a lei estadual determina que uma recontagem seja realizada.

Os democratas há muito consideram a Pensilvânia como parte de sua “parede azul” – um trio que também inclui Wisconsin e Michigan – que por anos serviu como baluarte nas eleições presidenciais. Em 2016, Trump venceu cada um deles por menos de um ponto percentual.

Biden, que nasceu em Scranton, alega ter o status de filho favorito no Estado e há muito tempo defende a ideia de que foi o “terceiro senador” da Pensilvânia durante suas décadas representando o vizinho Delaware. Ele também fez campanha extensivamente no Estado de sua casa em Delaware.

Em Nevada, com 6 delegados, a divulgação dos resultados no Condado de Clark, que inclui Las Vegas e três quartos da população do Estado, junto com a de dois condados rurais deram a Biden uma vantagem de 627.104 votos, enquanto Trump tem 606.967. A liderança de Biden quase dobrou desde quinta-feira, quando ele estava à frente de Trump por cerca de 11 mil votos. No entanto, assim como na Pensilvânia, os votos ainda estão sendo contados.

No Arizona, que tem 11 delegados no colégio eleitoral, Biden lidera com cerca de 40 mil votos (49,9% a 48,6%), com 94% apurados. O condado de Maricopa, que inclui a densamente povoada Phoenix, tem 142 mil cédulas para contar, bem como algumas cédulas provisórias. Biden tem uma vantagem de 3,2 pontos porcentuais no condado, com 92,2% da votação estimada. Segundo a diretora de comunicações do departamento de eleições do condado, Megan Gilbertson, a maioria dos votos deverá ser apurada no sábado.

Expectativa na campanha democrata

Segundo o jornal Washington Post, havia uma sensação de entusiasmo entre os principais funcionários da campanha de Biden quando eles começaram a se reunir no hotel Westin em Wilmington, Delaware, no meio da manhã desta sexta-feira.

“Neste ponto, estamos meio que esperando que haja o suficiente de votos para que as emissoras e os veículos de notícia se sintam confortáveis o suficiente para declarar a vitória”, disse um assessor de Biden. Um pronunciamento do democrata é esperado para esta noite em um palco montado há dias no Chase Center, em Delaware.

O assessor fez uma prévia de sua mensagem, sem confirmar o momento de qualquer discurso, dizendo: “Joe Biden, desde o dia em que anunciou sua candidatura, tratou de aproximar as pessoas e acabar com aquele clima divisivo tóxico e caótico do país”, disse o assessor, acrescentando que Biden “gostaria de sair e continuar a entregar essa mensagem.”

A campanha de Biden não pretende esperar que o presidente Trump reconheça a derrota antes de o democrata declarar vitória. “Donald Trump não decide quem ganha as eleições”, disse o assessor. “O povo americano sim.”

Biden, disse o assessor, vai querer governar. Ao longo da manhã, houve uma sensação crescente de entusiasmo entre os principais assessores, embora eles esperassem que a apuração dure dias.

“A virada da Geórgia durante a noite foi grande. Esperávamos que a Geórgia estivesse muito perto.” Quando a campanha avançou na Pensilvânia, o assessor disse: “O Twitter se iluminou. Sinal aceso”, disse, referindo-se à plataforma de comunicação usada por muitos na política.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo