“Queremos que todos os votos sejam contados, sim, todos os votos legais (é claro). Mas, se houver dúvidas legítimas sobre fraude, apresente evidências e leve-as ao tribunal. Pare de espalhar desinformação que já foi desmentida… Isso está ficando insano”, escreveu o político, eleito pelo Estado de Illinois.

“Contar todos os votos está no coração da democracia. Esse processo costuma ser longo e, para quem está em concorrendo, frustrante”, disse o republicano de Utah, que tem histórico de desavenças com Trump.

Em fevereiro, ele foi o único senador republicano a votar pela condenação de Trump no julgamento de seu impeachment no Congresso americano. Romney concordou com a acusação de abuso de poder que Trump enfrentava, e não apoiou a segunda acusação, que apontava suposta obstrução ao Congresso. Trump foi absolvido pelo Senado em ambas as acusações.

“Os votos vão ser contados”, prosseguiu Romney. “Havendo alegadas irregularidades, elas serão investigadas e devidamente resolvidas nos tribunais. Tenham fé na democracia, em nossa Constituição e no povo americano.”