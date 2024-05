Inter Inter realiza treino aberto para abrigados e funcionários da PUCRS

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Após as atividades, torcedores puderam interagir e tirar fotos com os jogadores Foto: Ricardo Duarte/Internacional Após as atividades, torcedores puderam interagir e tirar fotos com os jogadores (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O treino realizado pelo Inter na quarta-feira (15) contou com presença de público no Estádio da PUCRS. Pessoas que estão abrigadas no ginásio da Universidade e funcionários do Complexo puderam assistir das arquibancadas à atividade organizada pelo técnico Eduardo Coudet, e também tiveram a chance de interagir com os jogadores, tirando fotos e ganhando autógrafos, após a conclusão dos trabalhos.

Na atividade, Bustos caiu com dores no tornozelo direito após um choque com Alario. O lateral-direito foi atendido pelo departamento médico do clube e logo depois retornou aos exercícios. Wanderson e Lucca correram pelo gramado. O camisa 11 se recupera de entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o centroavante apresentou um problema na coxa esquerda.

O Inter segue com seu ponto de coleta de doações em Porto Alegre operando diariamente, das 9h às 18h, na quadra da Escola de Samba Fidalgos e Aristocratas, na esquina da avenida Ipiranga com a rua São Francisco.

Inter realiza treino aberto para abrigados e funcionários da PUCRS

2024-05-16