Notas Mundo EUA começam a retirar tropas de duas bases no Afeganistão

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

As tropas dos Estados Unidos começaram nesta terça-feira (10) a deixar duas bases militares do Afeganistão. A retirada ocorre no momento em que devem começar as negociações de paz entre o governo afegão e o grupo extremista islâmico Talibã, com a violência e a crise política no país como pano de fundo.

