Cláudio Humberto EUA não confirmam reunião de Rubio e Vieira

Por Cláudio Humberto | 2 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governo americano não confirmou a suposta reunião entre os ministros do Brasil e Estados Unidos, divulgada por Mauro Vieira (Relações Exteriores). Esta coluna pediu confirmação ao gabinete do secretário de Estado Marco Rubio, que apenas encaminhou resposta do porta-voz Thomas Pigott, que ignora encontros do tipo no dia 30: “Não tenho nenhuma informação para lhe fornecer sobre uma reunião”. O dia 30 não está clicável, na agenda de Vieira, tampouco foram divulgadas imagens do encontro. É como se nada tivesse ocorrido.

Disse mesmo?

Em comunicado (lido) à imprensa, Vieira afirmou ter dito a Rubio ser “inaceitável” o alegado “ataque à soberania” blábláblá.

Teve resposta?

Se houve a reunião, Vieira não contou a resposta de Rubio, que não deixaria de reiterar críticas ao desrespeito às liberdades no Brasil.

Reservado fake

O governo brasileiro chama a conversa de “reservada”, mas, assim, Vieira não sairia se jactando de haver dito poucas e boas a Rubio.

Explicação possível

Diplomatas avaliam que a eventual conversa pode ter feito Lula decidir a não “recorrer” da sanção a Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky.

Encontro do PT vende até bandeira palestina

O 17º Encontro Nacional do PT, realizado em Brasília neste fim de semana, já começou na Capital com uma espécie de feira livre para ativistas, com quiosques de comida, estandes de panfletagem e até uma feirinha com produtos do universo lulopetista. Entre eles, canecas e até mesmo uma bandeira palestina. Oficialmente, o encontro “discute diretrizes” do partido nos próximos quatro anos, mas na verdade o assunto são as alianças cada vez mais difíceis do PT para 2026.

Pauta plural

Vendem-se no encontro do PT canecas com foice & martelo comuna e, nada mais adequado: bebidas alcoólicas com Lula no rótulo.

Mundo vermelho

O destaque, além das camisetas engajadas e bandeiras que muitos desconhecem, garrafas térmicas da moda com a bandeira de Cuba.

Mapa da ignorância

Virou ilustração no encontro do PT o mapa da América do Sul de cabeça para baixo, o abilolado mapa-múndi invertido do IBGE.

Sonho de consumo

Virou tititi nas rodas de Brasília o apartamento em Miami de Luís Roberto Barroso, presidente do STF. Entrou na lista de simpatizantes de esquerda cujo sonho de consumo é o lindo paraíso capitalista.

Faltou um detalhe

O ministro do STF Dias Toffoli surpreendeu ao negar anulação dos processos do ex-governador do RJ Sergio Cabral, réu confesso. Só faltou mandá-lo de volta à prisão para cumprir a sentença de 400 anos.

Olhos da cara

Parece mentira, mas não é. A coluna orçou via Airbnb, app de diárias, um espaço de dois quartos em Marco, bairro de Belém, sede da COP30. O preço para os 11 dias de evento foi de R$125,7 mil.

‘Voa Brasil’ no chão

Não decola mesmo o Voa Brasil, programa para companhias aéreas empurrar a idosos do INSS bilhetes que ninguém quer. A expectativa era de vender 3 milhões de passagens em um ano, foram só 45 mil.

Cumpra-se a lei

O Bradesco pediu pareceres a advogados sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, se será ampla ou restrita: “Não discutimos a lei, nós cumprimos a lei”, disse o CEO Marcelo Noronha.

Ligar, não ligou

Indagado o duro tarifaço, o presidente dos EUA Donald Trump explicou: “as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada”. Disse também que Lula pode telefonar “quando quiser”.

Direito negado

Há mais de um ano e meio que o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) aguarda resposta de Alexandre de Moraes (STF) para visitar os presos pelo 8 de Janeiro. Já são quatro solicitações e, até agora, nada.

Não tem perdão

Envolvido no 8 de janeiro, Fábio Alexandre de Oliveira caminha a passos largos para pegar 17 anos de prisão. O “crime” de Fábio: sentou-se na cadeira de Alexandre de Moraes.

Pensando bem…

…encontro reservado já foi chamado de affair.

PODER SEM PUDOR

O enxerimento de Severino

Certa vez, em solenidade da Frente em Defesa dos Direitos da Criança, o deputado Severino Cavalcanti não resistiu aos encantos da senadora tucana Lúcia Vânia (GO): “⁠Minha doce senadora, que bom que a senhora está aqui. Eu só tenho que me cuidar, porque da última vez que eu fui numa reunião em Goiás eu não tirei os olhos da senhora. Logo vieram inúmeros boatos…”. Depois, desconversou: “⁠Eu estou lhe namorando, mas não no sentido literal da palavra. Estou lhe namorando para o meu partido, o PP”. Ah, bom.

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

