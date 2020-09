Notas Mundo EUA prendem 1,8 mil traficantes de metanfetamina

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Os Estados Unidos anunciaram nesta semana a prisão de mais de 1,8 mil pessoas e a apreensão de 13 toneladas de metanfetamina em uma operação lançada em fevereiro contra os cartéis que controlam a distribuição e venda da droga no país. A maior parte do produto consumido pelos norte-americanos é produzida clandestinamente no México e contrabandeada através da zona de fronteira.

