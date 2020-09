Notas Mundo Vinícola de Brad Pitt lança espumante de 330 euros

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Dono de uma vinícola no interior da França desde 2012, quando ainda era casado com a colega Angelina Jolie, o ator norte-americano Brad Pitt lançou um novo produto de seu empreendimento: o espumante “Fleur de Miraval”. A elaboração da bebida demandou mais de cinco anos de aprimoramento e tem um lote de 20 mil garrafas, com um preço unitário de 330 euros (cerca de R$ 2,2 mil).

